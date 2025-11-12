Россиянам рассказали, можно ли обнулить кредитную историю

Стереть, обнулить или заменить плохую кредитную историю хорошей без веских оснований нельзя, сказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«В отсутствие объективных оснований обнулить, стереть или заменить плохую кредитную историю хорошей одномоментно невозможно. Если кто-то предлагает это сделать, то можно не сомневаться, что это мошенники. Они нередко выступают с такими предложениями по телефону, в мессенджерах и даже объявлениях: берут деньги, а впоследствии кредитная история остается без каких-либо изменений. Это связано с тем, что законно исправить достоверно плохую кредитную историю за один день невозможно», — отметил экономист.

По его словам, улучшение плохой кредитной истории — процесс, требующий времени, в течение которого человек будет платить по займам своевременно, без просрочек. Исключением является наличие недостоверной информации (если отражены сведения о кредите, который гражданин не брал: такое возможно, например, ввиду мошеннических действий), уточнил экономист. Он уточнил, что корректировке подлежат только ошибочно внесенные данные, достоверные сведения не меняются.

По словам Балынина, кредитная история влияет, прежде всего, на возможность получения и условия нового кредита. Кредитную историю может также запрашивать и потенциальный работодатель, особенно при трудоустройстве на руководящую позицию, добавил эксперт. Сервисам аренды и проката транспорта (например, автомобилей) также важно понимать надежность потенциального клиента, заключил Балынин.

По данным ЦБ, количество кредитных отчетов, полученных гражданами из бюро кредитных историй, в первом полугодии 2025 года выросло на 9%.

Ранее россиянам объяснили, как восстановить кредитную историю после банкротства.