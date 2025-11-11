На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Компаниям грозят оборотные штрафы за отсутствие российского софта

Минцифры предложило оборотные штрафы за просрочку перевода на отечественное ПО 
close
Depositphotos

Минцифры РФ готовит законопроект о введении оборотных штрафов для компаний, которые не перевели значимые объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) на отечественное программное обеспечение (ПО). Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев, передает «Интерфакс».

«Сейчас мы готовим соответствующий законопроект: наше предложение, что должны быть штрафы для заказчиков, если они в установленные сроки на тех объектах КИИ, которые определены правительством, не перешли на российские решения», — сказал он.

Кроме того, планируется штрафовать за то, что компании не классифицировали эти решения как объекты КИИ.

В данный момент обсуждается сумма штрафа, который компаниям придется платить ежегодно, если они не перейдут на отечественный софт.

В сентябре министр цифрового развития России подтвердил согласование планов по повышению тарифа страховых взносов для IT-компаний с 7,6% до 15%, а также по отмене льготы по НДС при покупке программного обеспечения из российского реестра.

Ранее эксперт объяснил, как техносбор изменит цены на электронику в 2026 году.

