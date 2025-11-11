Эксперт объяснил, как техносбор изменит цены на электронику в 2026 году

В 2026 году электроника в России подорожает минимум на 10-12%, причем еще до введения нового технологического сбора. Эта мера может повысить цены еще на 4-6%, рассказал 360.ru владелец и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Специалист отметил, что если решение о введении сбора на электронику, размеры которого пока не определены, утвердят, то действовать новая мера начнет не раньше сентября будущего года. По мнению Муртазина, он составит 3-5%.

«Соответственно, мы увидим увеличение цены от четырех до шести процентов на полках магазинов для официальной техники, которая ввозится в Россию со всеми таможенными формальностями», — отметил аналитик.

При этом и без введения сбора на стоимость электроники влияет масса факторов, с учетом которых цены будут расти – еще до осени 2026 года увеличение составит 10-12%, убежден Муртазин. Падение продаж на этом фоне составит порядка 20% год к году, заключил аналитик.

Напомним, накануне стало известно, что правительство одобрило разработанные Минпромторгом поправки о введении технологического сбора на отдельные категории электронной продукции, средства от которого будут направлены на поддержку отечественной радиоэлектроники и микроэлектроники. Ставка будет определяться для каждой единицы товара отдельно, но не превысит 5000 рублей для самой дорогой продукции. Перечень товаров, которые попадут под сбор, будет формироваться поэтапно в течение нескольких лет.

