В России планируют увеличить штрафы за преступления в сфере экономики

В России могут увеличиться максимальные размеры штрафов, которые назначаются в рамках уголовных дел по экономическим статьям. Об этом, ссылаясь на источники в правительственной комиссии по законопроектной деятельности, сообщает газета «Ведомости».

По словам собеседников издания, министерство юстиции РФ предложило увеличить размеры штрафов по десяткам уголовных статей примерно в полтора-два раза. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила эту инициативу.

Так, при нарушении авторских прав штраф возрастет с 200 тыс. до 1 млн рублей, за причинение особо крупного ущерба — с 500 тыс. до 2,5 млн рублей, за мошенничество с 300 тыс. до 500 тыс. рублей, за незаконное предпринимательство и незаконную банковскую деятельность с 300 тыс. до 1,5 млн рублей.

Кроме того, в связи с инфляцией предусматривается увеличение пороговых значений крупного и особо крупного ущерба.

