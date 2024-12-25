Россияне рассказали об отношении к корпоративам

Более половины работающих россиян (61%) предпочитают не задерживаться на новогодних вечеринках с коллегами, чтобы не попасть в компрометирующие истории, а 11% уносят с таких мероприятий с собой домой еду в контейнерах. Об этом сообщили аналитики медиахолдинга Rambler&Co, узнавшие у интернет-пользователей, как они относятся к корпоративам.

Почти половина (46%) россиян сообщили, что предпочли бы получить премию вместо вечеринки. У 20% сотрудников в этом году нет корпоративов — их компании отказались от этой традиции. 17% видят в мероприятии хороший повод для неформального общения с коллегами. Каждый десятый считает, что работу и развлечения нужно разделять, поэтому посещает корпоративы редко. Только 7% признались, что с радостью готовятся к мероприятию, заранее выбирая костюмы и предвкушая праздник.

Для трети (34%) посетителей корпоративов ключевым элементом оказались еда и угощения. 22% важны подведение итогов года и награждение лучших сотрудников. Конкурсы и розыгрыши, как способ раскрыть таланты, и танцы с музыкой ценят по 14% опрошенных. Для 8% особое место занимает торжественная речь руководителя, а для других 8% — возможность узнать свежие сплетни.

Самый популярный совет для успешного корпоратива от 61% респондентов — вовремя уйти, чтобы избежать неприятных ситуаций. 16% рекомендуют пить только сок или безалкогольные напитки, чтобы сохранить ясность ума. 12% советуют воспользоваться неформальной обстановкой и обсудить повышение, а 11% искренне предлагают брать с собой контейнеры для угощений, чтобы продолжить отмечать праздник дома.

Самым комфортным вариантом проведения новогоднего корпоратива для более трети опрошенных (39%) оказались спокойные посиделки в офисе. Поход в бар или ресторан со своей командой выбрали 33%. Совместные выезды за город предпочли 14%, а классические сценарии с ведущими и конкурсами — 13%. Наименее востребованными стали тренинги на сплочение коллектива. О желании поучаствовать в таких мероприятиях завил лишь 1% опрошенных.

Самым желанным итогом корпоратива для 29% являются ценные призы. Полное отсутствие компрометирующих видео важно для пятой части сотрудников. Для 19% на корпоративе важно публичное признание их заслуг, а 18% признались, что надеются найти новых друзей среди коллег. Для 14% мероприятие удалось, если стало источником новых мемов и смешных историй, которые можно обсуждать весь январь следующего года.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 12 по 19 декабря, охват составил 42 216 интернет-пользователей.