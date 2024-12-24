Стыдно за свое поведение на корпоративах было 15% россиян

Хотя бы раз позорились на новогодних корпоративах 15% россиян

Большинство россиян (66%) подтвердили, что в их компании планируется празднование Нового года. При этом почти в каждой третьей компании участие в таком мероприятии считается обязательным. Дресс-код на новогодние вечеринки установлен в 26% компаний.

Это показал опрос Битрикс24, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

58% сотрудников ожидают получения премии по итогам года. Если бы им пришлось выбирать между корпоративом и премией, большинство (81%) выбрало бы денежное вознаграждение.

15% признались, что им было стыдно за свое поведение на корпоративе, а 75% никогда не чувствовали неловкости после мероприятия. Что касается негативных аспектов корпоративов, 23% респондентов признались, что их раздражает чрезмерное употребление алкоголя коллегами. При этом 63% опрошенных сами планируют употреблять алкоголь на корпоративе. Официальная часть и конфликты, вплоть до драк, а также сплетни и скандалы после мероприятия тоже вызывают недовольство у некоторых сотрудников.

82% респондентов считают предновогодний корпоратив важной традицией и ждут мероприятия с приятным предвкушением.

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