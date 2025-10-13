Россияне стали меньше пить кофе из-за рекордно высоких цен

Россиянам не стоит в ближайший год рассчитывать на снижение цен на кофе, его стоимость растет по всему миру. Отказываться от этого напитка жители из-за такой ситуации не готовы, но отмечается сокращение потребления, отметил в беседе с НСН глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

По словам эксперта, наблюдается своего рода оптимизация потребительских групп, на фоне чего кто-то переходит на более бюджетные марки, а кто-то сокращает количество выпиваемого кофе в день. При этом в целом тренд на потребление кофе остается высоким, кардинальных изменений в этом не произошло, отметил Чантурия. Он призвал не ждать снижения цен, отметив, что как минимум в ближайший год этого не случится.

«За счет чего [цены] могут уменьшиться? В первую очередь, для этого должны резко упасть цены на кофе на мировых рынках. Кроме того, надо, насколько это возможно, сохранять стабильный курс рубля к доллару, чтобы этот фактор не включался в рублевую цену. Нужно стремиться к снижению ставки рефинансирования, потому что это влияет на стоимость кредитов, которые используются производителями», — пояснил специалист.

Более стабильной ситуацию на рынке сделает также отсрочка внедрения обязательной маркировки продукции, так как в противном случае производители вынуждены будут срочно искать средства на эту работу, добавил он.

В целом на мировом рынке стоимость кофе растет на фоне изменения спроса – так, потребление значительно выросло в Юго-Восточной Азии, Китае, Индонезии и Филиппинах из-за экономического роста. Что касается России, то здесь на переработку кофе влияет совокупность факторов, включая инфляцию, рост тарифов на энергетику, подорожание кредитов и подготовку к введению маркировки. Это повышает отпускные цены, что является нормой для любого рынка, так как наценки зависят от экономических реалий, заключил глава «Росчайкофе».

До этого из данных Росстата стало известно, что стоимость растворимого кофе в России в сентябре превысила четыре тысячи рублей за килограмм. Подорожал и зерновой, и молотый кофе — почти до двух тысяч рублей. При этом за последний год арабика подорожала примерно в 1,5 раза, а робуста — в 1,4 раза за три месяца. Среди причин выделяют такие, как неблагоприятная ситуация с урожаем в Бразилии, пошлины со стороны США против бразильского кофе, а также наращивание запасов европейскими производителями.

Ранее исследователи выяснили, что каждый второй россиянин пьет кофе несколько раз в день.