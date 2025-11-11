Россиян заверили, что на них не повесят кредиты умерших родных с помощью ИИ

Для родственников умерших россиян, на которых оформили кредиты, это может быть крайне неприятным событием, но суды встанут на их сторону. Об этом «Газете.Ru» сказал кандидат экономических наук, доцент Института международных экономических связей Александр Суетин.

Так он прокомментировал заявление Роскачества о том, что мошенники стали «воскрешать» умерших россиян с помощью ИИ. Используя цифровые двойники, злоумышленники пытаются проходить биометрию, озвучивать «согласие» на микрозайм и даже оформлять электронные подписи. Такие технологии также применяют для давления на родственников, навязывания товаров и услуг и иных манипуляций.

«Чтобы проверить, жив ли человек, нужно сделать запрос в налоговые органы или МВД. Если паспорт действителен, об этом сообщат и в МВД, и в налоговой. Если же он уже не действует, будет указано, по какой причине (замена паспорта на новый или в связи со смертью человека). Для родственников умерших оформленные на них кредиты могут быть крайне неприятным событием, но судебные решения по их отмене почти гарантированно будут на их стороне. Именно в рамках этой схемы возможен некоторый рост преступлений в следующем году, но она не имеет больших мошеннических перспектив», — отметил Суетин.

Он добавил, что искусственный интеллект может использоваться в других, более агрессивных направлениях — например, для получения кредитов от лица живых россиян.

Суетин рекомендовал россиянам оформить на портале «Госуслуги» самозапрет на получение кредитов, а в МФЦ — подать заявление на проведение сделок с недвижимостью только при личном участии. Экономист посоветовал отказаться от оплаты и идентификации пользователя по Face (признан в РФ иностранным агентом) ID, отпечатку пальца, оплаты улыбкой. В указанных случаях нужно пользоваться только цифровыми паролями, всегда прикрывать рукой вводимые символы, предупредил Суетин.

Также эксперт призвал установить антивирус на телефон, полностью отказаться от голосовых сообщений, сменить пароль на сим-карте, сделать настройку на телефоне, которая, если телефон заблокирован, скрывает все входящие смс-сообщения.

Ранее сообщалось, что на россиян обрушились тонны «романтического скама».