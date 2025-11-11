Россиянам пообещали рост зарплат при возвращении на пятидневку

Возвращение к пятидневной рабочей неделе с четырехдневки, как правило, влечет за собой возвращение к привычным значениям зарплат или даже их увеличению. Об этом «Газете.Ru» сказал эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

Так он прокомментировал возвращение сотрудников «КамАЗа» к пятидневной рабочей неделе с 10 ноября.

«Возвращение к пятидневной рабочей неделе, как правило, влечет за собой возвращение к привычным значениям зарплат или даже их увеличение. В период неполной занятости (простой, неполная рабочая неделя) зарплаты часто рассчитываются пропорционально отработанному времени или с учетом минимальных гарантий по законодательству. Полная занятость означает начисление полной окладной части и, при наличии производственных планов, начисление премий и бонусов. Таким образом, работники «КамАЗа», вероятнее всего, увидят восстановление своих доходов до докризисного уровня, что является ключевым экономическим и социальным эффектом этого решения», — отметил Трепольский.

По его словам, возвращение «КамАЗа» к пятидневному графику работы является положительным сигналом, указывающим на стабилизацию или даже улучшение ситуации с производственным планированием и спросом на продукцию. Эксперт добавил, что в условиях неполной занятости, вызванной, как правило, перебоями в поставках комплектующих (логистика, санкции) или снижением потребительского спроса, такой шаг означает, что компания либо успешно решила вопросы с логистическими цепочками, либо адаптировала модельный ряд под доступные компоненты, либо значительно увеличила портфель заказов. Это действительно может означать снижение уровня неполной занятости на конкретном предприятии, уверен финансист.

По его мнению, распространение этой практики на «АвтоВАЗ» и другие заводы не является автоматическим. Хотя «КамАЗ» и «АвтоВАЗ» являются ключевыми игроками российского автопрома, их производственные циклы, модельный ряд и степень зависимости от импортных компонентов различаются, пояснил Трепольский. «АвтоВАЗ» сталкивался с более острой проблемой нехватки электронных компонентов и сложных узлов для массового легкового сегмента, добавил эксперт. По его словам, для распространения позитивного тренда необходимо, чтобы и эти предприятия достигли аналогичной стабилизации в своих специфических цепочках поставок и увидели устойчивый спрос, что пока происходит неравномерно. Тем не менее улучшение ситуации у одного лидера рынка может косвенно свидетельствовать об общей тенденции к адаптации отрасли, заключил финансист.

Ранее «Уралвагонзавод» перевел своих сотрудников на четырехдневку.