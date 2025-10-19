На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Золотой запас России принес стране более $140 млрд благодаря подорожанию металла

ЦБ: рост цен на золото увеличил резервы России на $142 млрд за два года
close
Umit Bektas/Reuters

За два года российские резервы выросли на $142 млрд благодаря росту цен на золото. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка.

Несмотря на незначительное сокращение физического объема, стоимость золотого запаса страны увеличилась более чем вдвое — с $140,5 млрд на 1 октября 2023 года до $282,1 млрд на 1 октября 2025 года.

Причиной столь значительного прироста стали цены на металл, подскочившие с $1,8 тыс. до $4,3 тыс. за тройскую унцию. При этом физический запас золота в России уменьшился на 0,2 млн тройских унций, или около 6,2 тонны, и к сентябрю 2025 года составлял 74,8 млн тройских унций (2326,5 тонны).

На начало октября доля золота в резервах России достигла 39,5%. Для сравнения, валютная часть резервов за тот же период увеличилась всего на 0,6%, составив $431,1 млрд.

Банк России сообщал, что международные резервы России достигли рекордного уровня в $729,5 млрд, увеличившись на $7 млрд за неделю. Согласно отчету регулятора, рост показателя на 1% обусловлен главным образом положительной переоценкой. Неделей ранее объем резервов составлял $722,5 млрд.

Ранее россиянам посоветовали держать сбережения в рублях, а не за границей.

