В России исключили «долговое удушение», как во Франции

В России не будет «долгового удушения» (резкого и неконтролируемого роста госдолга), как во Франции, до 2030 года. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

По его словам, в отличие от Франции (где долг превышает 110% ВВП), госдолг России является одним из самых низких в мире — около 17–20% ВВП.

«Это создает колоссальный «запас прочности». Россия обладает крупными финансовыми резервами (Фонд национального благосостояния — ФНБ), которые могут быть использованы для покрытия дефицита. В странах вроде Франции таких резервов нет. Российский долг преимущественно внутренний и номинирован в рублях. Это снижает зависимость от внешних рынков и риски валютного кризиса. Франция же, как член Еврозоны, не имеет собственного контроля над денежной эмиссией и более зависима от решений ЕЦБ и настроений международных инвесторов», — отметил Трепольский.

Он подчеркнул, что, несмотря на временное смягчение, в России действует механизм бюджетного правила, ограничивающий расходы и пополнение ФНБ при высоких ценах на нефть. Это обеспечивает долгосрочную финансовую устойчивость, констатировал Трепольский.

Что было бы в случае «долгового удушения» в России? По словам Трепольского, чтобы привлекать деньги для финансирования большого долга, государство вынуждено повышать ставки по своим облигациям. Это приводит к росту стоимости кредитов для населения (ипотека, потребительские кредиты) и бизнеса, сказал эксперт. Он добавил, что значительная часть бюджета уходит на обслуживание долга. Это означает, что меньше денег остается на образование, здравоохранение, инфраструктуру и пенсии, подчеркнул эксперт. По его мнению, в крайнем случае для обслуживания долга государство может начать денежную эмиссию (печатать деньги), что неизбежно ведет к ускорению инфляции и обесцениванию сбережений граждан. Трепольский заключил, что долговая нагрузка подрывает доверие инвесторов к экономике, и это снижает приток прямых иностранных инвестиций, а, значит, также создание новых рабочих мест и рост зарплат.

«Пока Россия остается в числе финансово устойчивых стран. Проблема Франции — это проблема западной модели «государства всеобщего благосостояния», финансируемого за счет долга, что в текущей российской финансовой архитектуре не является доминирующим риском», — заключил Трепольский.

Глава ЦБ Франции Франсуа Вильруа де Гало 25 октября предупредил, что страна может столкнуться с «долговым удушением» из-за масштабного бюджетного дефицита, который сейчас достигает 5,4% ВВП. По оценке де Гало, выплаты по госдолгу вырастут с €30 млрд в 2020-м до свыше €100 млрд к концу десятилетия, что поднимет стоимость кредитов для домохозяйств и бизнеса и усилит долговую нагрузку будущих поколений. Политическая и бюджетная неопределенность уже давит на экономику: рост во Франции в этом году он оценивает в 0,7%. Для стабилизации де Гало предлагает снизить дефицит до 4,8% ВВП к 2026-му и довести его до целевых 3% к 2029 году за счет роста доходов и сдерживания расходов.

