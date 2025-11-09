Названы риски повышения тарифов Ozon

В России произойдет волнообразный рост розничных цен на широкий спектр товаров после того, как Ozon с 10 ноября повысит тарифы для продавцов. Об этом «Газете.Ru» сказал помощник депутата Госдумы, старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин.

«Прежде всего, я ожидаю волнообразный рост розничных цен на широкий спектр товаров. Это главный риск. Поскольку основную нагрузку от повышения комиссий несет продавец, логично, что он будет вынужден перекладывать эти издержки на конечную стоимость товара для сохранения рентабельности. Данный эффект проявится практически сразу после вступления новых правил в силу 10 ноября и будет иметь накопительный характер. Второй ключевой риск — это сокращение ассортимента и усиление монополизации рынка», — отметил Мосягин.

По его словам, увеличение затрат на комиссию в первую очередь ударит по малым предпринимателям и индивидуальным продавцам, чья маржинальность и без того невысока. Для них подобное повышение может стать критическим, что вынудит их либо сворачивать деятельность, либо переходить в сегмент более дешевых товаров, исключенных из-под повышения, предупредил экономист. В результате рынок может еще больше сконцентрироваться в руках крупных игроков, а выбор для покупателя — сократится, посетовал Мосягин.

Он добавил, что третий, скрытый риск, заключается в создании условий для дискриминации покупателей по формам оплаты. Связывая увеличение скидок исключительно с использованием «OZON Карты», компания по сути ставит покупателей, не желающих или не имеющих возможности ей воспользоваться, в заведомо невыгодное положение, считает эксперт. По его словам, это может подтолкнуть граждан к необдуманному оформлению дополнительных финансовых продуктов без полного понимания всех условий.

По мнению Мосягина, минимизировать негативные последствия можно только комплексно: со стороны государства необходим мониторинг ценовой ситуации и недопущение сговора других маркетплейсов по дальнейшему повышению комиссий, а малому бизнесу следует активнее диверсифицировать каналы сбыта, развивая собственные онлайн-площадки и кооперируясь с другими продавцами. Потребителям, в свою очередь, экономист посоветовал проявлять осмотрительность, сравнивать цены на разных платформах и ответственно подходить к выбору финансовых инструментов.

Маркетплейс Ozon с 10 ноября 2025 года повышает плату за продажу: для большинства категорий она вырастет на 5% относительно тарифов, действовавших с 27 октября. Изменения касаются всех основных схем работы с площадкой — FBO (хранение, упаковка и доставка на стороне Ozon), FBS (товары хранятся у Ozon, упаковка и доставка — у продавца) и realFBS (продавец сам хранит, упаковывает и доставляет, Ozon дает витрину). Есть исключения: для товаров стоимостью до 300 рублей при схемах FBO и FBS комиссия не увеличится. Ставка составит 14% для позиций до 100 рублей и 20% для диапазона 100,1–300 рублей. Одновременно Ozon на 5% увеличивает скидки для покупателей по оплате «OZON Картой». Акция действует только для держателей этой карты.

