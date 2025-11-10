На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван срок индексации страховых пенсий в России

Депутат Бессараб: с 1 января 2026 года в РФ проиндексируют страховые пенсии
Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

Всем пенсионерам, которых в РФ насчитывается 43 млн человек, в обязательном порядке проиндексируют выплаты в следующем году. Об этом в ходе беседы с журналистами «Ленты.ру» сообщила член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, страховые пенсии граждан увеличат на 7,6%. Это произойдет 1 января 2026 года.

«Следующее повышение ждет уже получателей социальных пенсий с 1 апреля 2026 года на 6,8%, и, наконец, 1 октября будут повышены военные пенсии, пенсии бывшим работникам силовых структур», — рассказала парламентарий.

Она уточнила, что в настоящее время власти планируют увеличить военные пенсии и выплаты экс-сотрудникам силовых структур на 4%. Однако это значение является прогнозным, окончательное решение будет принято с учетом экономической ситуации.

Из данных Социального фонда России следует, что по состоянию на 1 октября текущего года средний размер социальной пенсии в стране составил 15 514 рублей в месяц. С начала 2025 года этот показатель вырос на 14,8%. Работающим пенсионерам в среднем выплачивают 11 706 рублей ежемесячно, а неработающим — 15 814 рублей.

Ранее россиянам рассказали, как заработать на пенсию в 50 тыс. рублей.

