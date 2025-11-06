На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, ждать ли доллар по 60 рублей в 2026 году

Инвестстратег Бахтин: курс доллара не упадет до 60 рублей в 2026 году
Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

Курс доллара не снизится до 60 рублей в 2026 году. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

«Доллар по 60 рублей — это маловероятный сценарий для будущего года. Ключевая ставка (сейчас — 16,5%) будет снижаться в следующем году, что является фундаментальным негативом для национальной валюты. Если теоретизировать, то к ревальвации рубля мог бы привести такой дисбаланс российских экспорта и импорта, при котором бы или подскочил приток валютной выручили, или импорт затормозился», — отметил Бахтин.

По прогнозу Бахтина, этой зимой курс доллара составит 80–88 рублей.

В последний раз доллар стоил 60 рублей в конце 2022 года. 5 ноября 2025 года курс доллара составлял 80,3–81,1 рубля. С начала 2025 года американская валюта подешевела к российской примерно на 22% или более чем на 22 рубля. По итогам 2024 года доллар подорожал к рублю приблизительно на 13–15%.

По оценке «БКС Мир инвестиций», в первом квартале 2026 года доллар будет стоить приблизительно 91,2 рубля.

Ранее Набиуллина оценила ситуацию с курсом рубля.

