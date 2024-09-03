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Врач назвал продукты, которые помогут справиться с бессоницей

Сомнолог Калинкин: молоко может быть натуральным снотворным

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Потребление молока на ночь может способствовать хорошему засыпанию и сну. Об этом рассказал сомнолог Александр Калинкин в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

«В молочных продуктах есть предшественники мелатонина. Поэтому оно (молоко — прим. ред.) помогает засыпанию. Плюс оно устраняет дегидратацию, то есть недостаток жидкости в организме, который негативно влияет на сон», — сказал специалист.

Также сомнолог отметил, что для эффекта сонливости можно потреблять и другие молочные продукты, например, сыр. Если нет проблем с желудочно-кишечным трактом, то улучшить качество сна можно с помощью чеснока или лука, добавил Калинкин.

При этом специалист подчеркнул, что засыпание с помощью алкоголя принесет неблагоприятные последствия для здоровья. По его словам, спиртное воздействует на рецепторы, благодаря чему сонливость возникает быстро. Однако метаболизация алкоголя заканчивается примерно в середине ночи, что вызывает резкое пробуждение.

До этого доктор Майор Фигура рассказал, что, если человек не может заснуть в течение 30 минут, находясь в кровати, то ни в коем случае нельзя оставаться в лежачем положении. Как считает специалист, это временная бессонница происходит из-за того, что мозг еще слишком активен.

Ранее врач рассказала, сколько часов сна нужно взрослым и детям.

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