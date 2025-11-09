На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт объяснила скачок цены на любимый россиянами продукт к Новому году

Доцент Ильяшенко: цены на икру в РФ вырастут из-за сезонности и активного спроса
true
true
true
close
Pexels

Скачок цены на красную рыбу и икру в российских магазинах ожидается к Новому году, и, несмотря на более позитивные, чем в прошлом году, показатели улова, есть ряд факторов, которые влияют на удорожание продуктов. Об этом рассказала доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко, передает ТАСС.

По ее словам, стоимость этих продуктов вырастет в среднем на 5—7% — до 1,4 и 9,9 тыс. рублей соответственно, тогда как на начало октября 2025 года в среднем потребительская цена на рыбу лососевых пород составила 1381 руб. за кг — на 16,8% больше, чем в 2024 году.

На формирование цены, отметила Ильяшенко, влияют такие факторы, как сезонность, инфляция, активный спрос. Она обратила внимание, что цены на рыбу лососевых пород и красную икру стабильно растут в течение года с максимальным скачком в декабре. В начале же года цена на красную рыбу составляла 10 236 руб. за кг.

До этого россиян предупреждали о росте цен на шампанское. Эксперты также отметили, что напиток уже подорожал на 11% за неполный 2025 год.

Ранее россиянам посоветовали заранее купить продукты к Новому году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами