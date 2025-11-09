Эксперт объяснила скачок цены на любимый россиянами продукт к Новому году

Скачок цены на красную рыбу и икру в российских магазинах ожидается к Новому году, и, несмотря на более позитивные, чем в прошлом году, показатели улова, есть ряд факторов, которые влияют на удорожание продуктов. Об этом рассказала доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко, передает ТАСС.

По ее словам, стоимость этих продуктов вырастет в среднем на 5—7% — до 1,4 и 9,9 тыс. рублей соответственно, тогда как на начало октября 2025 года в среднем потребительская цена на рыбу лососевых пород составила 1381 руб. за кг — на 16,8% больше, чем в 2024 году.

На формирование цены, отметила Ильяшенко, влияют такие факторы, как сезонность, инфляция, активный спрос. Она обратила внимание, что цены на рыбу лососевых пород и красную икру стабильно растут в течение года с максимальным скачком в декабре. В начале же года цена на красную рыбу составляла 10 236 руб. за кг.

До этого россиян предупреждали о росте цен на шампанское. Эксперты также отметили, что напиток уже подорожал на 11% за неполный 2025 год.

Ранее россиянам посоветовали заранее купить продукты к Новому году.