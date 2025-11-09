На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Британии начали расследование из-за закупок российской авиатехники

Observer: Британия расследует закупки авиатехники в России в условиях санкций
true
true
true
close
Global Look Press

Власти Великобритании начали расследование с целью установить, был ли нарушен режим санкций из-за приобретения российской авиатехники. Об этом сообщает The Observer.

По данным министерства по делам бизнеса и торговли, Британия с января по июнь 2025 года ввезла из России товаров на сумму 80 млн фунтов стерлингов ($105 млн). По сравнению с аналогичным периодом 2024 года показатель вырос на 21,2%.

36,6 млн фунтов ($47,7 млн) пришлись на российскую авиатехнику, утверждает издание.

Чиновники королевства не смогли подтвердить, являются ли эти закупки разрешенными в соответствии с действующим санкционным режимом.

Представитель правительства Великобритании призвал компании, которые считают, что они нарушили торговые ограничения, уведомить об этом власти.

До этого сообщалось, что поставки газа в Евросоюз из России по данным августа снизились на 11% по сравнению с предыдущим месяцем. Таким образом РФ стала третьим основным поставщиком газа объединению.

Ранее в Кремле рассказали об отношении к запрету ЕС российского газа.

