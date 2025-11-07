Китай снял запрет на импорт птицы из Бразилии

Власти Китая отменили запрет на импорт птицы из Бразилии, что должно привести к увеличению поставок из крупнейшей в мире страны-экспортера птицеводческой продукции. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В мае Китай ввел запрет на импорт птицы и продукции из нее из Бразилии после выявления в стране вспышки птичьего гриппа.

Как сообщило Главное таможенное управление КНР в заявлении, опубликованном в пятницу в соцсети Weibo, решение об отмене ограничений принято на основе анализа рисков. Документ датирован 31 октября.

Снятие запрета последовало за аналогичными шагами со стороны ряда государств, включая Саудовскую Аравию, ЮАР и Филиппины. Ранее, в июне, Бразилия официально заявила об избавлении от птичьего гриппа.

