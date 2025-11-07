На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Власти Забайкалья просят правительство помочь с бензином

«Ъ»: власти Забайкалья просят правительство помочь с доставкой бензина
true
true
true
close
Global Look Press

Власти Забайкальского края попросили правительство России помочь ускорить поставку бензина в регион. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо губернатора Александра Осипова на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

В министерстве экономического развития края заявили, что дефицит бензина и дизельного топлива в регионе складывается не из-за его отсутствия топлива у поставщиков, а по причине задержек в процессе транспортировки с нефтеперерабатывающих заводов Красноярского края и Иркутской области.

Вопрос с дефицитом решается, но «необходима дополнительная помощь в этом направлении», говорят в правительстве Забайкалья.

Проблемы с бензином возникли в августе в ряде российских регионов. В правительстве Приморского края объясняли дефицит топлива повышенным спросом, вызванным туристами, которые отправились на отдых к морю.

Основной проблемой, по словам чиновников, стала доставка бензина на АЗС, так как он заканчивается быстрее, чем его успевают подвозить.

Ранее популярная сеть АЗС ограничила продажи бензина в Иркутской области, Бурятии и Забайкалье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами