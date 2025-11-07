Власти Забайкалья просят правительство помочь с бензином

Власти Забайкальского края попросили правительство России помочь ускорить поставку бензина в регион. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо губернатора Александра Осипова на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

В министерстве экономического развития края заявили, что дефицит бензина и дизельного топлива в регионе складывается не из-за его отсутствия топлива у поставщиков, а по причине задержек в процессе транспортировки с нефтеперерабатывающих заводов Красноярского края и Иркутской области.

Вопрос с дефицитом решается, но «необходима дополнительная помощь в этом направлении», говорят в правительстве Забайкалья.

Проблемы с бензином возникли в августе в ряде российских регионов. В правительстве Приморского края объясняли дефицит топлива повышенным спросом, вызванным туристами, которые отправились на отдых к морю.

Основной проблемой, по словам чиновников, стала доставка бензина на АЗС, так как он заканчивается быстрее, чем его успевают подвозить.

Ранее популярная сеть АЗС ограничила продажи бензина в Иркутской области, Бурятии и Забайкалье.