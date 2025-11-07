Эксперт: высокая зарплата не мотивирует россиян работать эффективнее

Российские экономисты заявляют о странном парадоксе, утверждая, что рост зарплат не приводит к пропорциональному повышению производительности труда. Это связано с тем, что для россиян деньги не являются стимулом работать лучше – реальным драйвером этот фактор выступает только для 15-20% сотрудников. Во всех остальных случаях эффективность труда складывается из множества других условий, заявил 360.ru психолог, HR-директор консалтинговой компании ООО «Вместе.ПРО» Дмитрий Чернышов.

По мнению специалиста, производительность труда в первую очередь зависит от его организации, включая бизнес-процессы, применение технологий, качественное управление. Если работа внутри компании организована неграмотно, сотрудники вынуждены применять устаревшее оборудование, то повышение зарплат не сможет сделать ее эффективнее, подчеркнул эксперт.

«Помимо этого, значительное влияние, которое часто недооценивают, оказывает качество используемого сырья и материалов. Это может повлиять на конечную производительность до 30%, создавая постоянные точки потерь», ― отметил Чернышов.

Что касается вклада каждого конкретного сотрудника, то здесь на первое место выходит мотивация, причем мнение о том, что она зависит только от зарплаты – это миф, убежден психолог. Для большинства работников, по его словам, важнее отношения в коллективе, интерес к выполняемым задачам, социально-психологический климат, а также ощущение собственной значимости. На этом фоне зарплата должна быть достойной, но она не является панацеей в решении вопроса производительности труда, подчеркнул эксперт.

Для реально ощутимых результатов он посоветовал руководителям компаний провести комплексный аудит бизнес-процессов, выяснив, нет ли где-то существенных потерь из-за недосмотра, ошибок планирования и так далее. Затем нужно спроектировать новый оптимальный бизнес-процесс, который позволит сократить затраты и время на выполнение задачи.

«Только после внедрения и комплексной проверки этих мер можно говорить о настоящем, устойчивом росте производительности, который не зависит исключительно от фонда оплаты труда», ― заключил Чернышов.

До этого в Госдуме предложили проводить ежегодную индексацию зарплат россиян, однако вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников заявил, что это возможно лишь при системном повышении производительности труда. Высокая производительность и высокая эффективность дают основу для повышения зарплат, и наоборот, при низкой эффективности зарплаты остаются низкими, подчеркнул он.

Ранее в России заметили феномен снижения доходов при индексации зарплат.