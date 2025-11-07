На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Белоруссия начала пропускать литовские фуры через границу

В Литве заявили, что Белоруссия пропустила через границу более 200 литовских фур
Artur Widak/NurPhoto/Reuters

За последние сутки через таможенный пункт Мядининкай, находящийся на границе Литвы и Белоруссии, въехало более 200 грузовиков. Об этом сообщил вице-президент ассоциации грузоперевозчиков Литвы «Линава» Олегас Тарасовас в эфире радио LRT.

«По последним данным, за последние сутки через пункт пропуска «Мядининкай» проехало 218 грузовиков — почти в 2,5 раза больше, чем обычно пропускают через этот пункт пропуска. В Бенеконис-Шальчининкай пока осталось чуть более 400 грузовиков», — сказал Тарасовас, отметив, что на других пунктах пропуска движение пока не разрешено.

По его словам, только за последнюю неделю стоянка транспортных средств в Белоруссии обошлась перевозчикам примерно в €5 млн.

Литва 29 октября на месяц полностью закрыла границу с Белоруссией из-за ситуации с проникновением на территорию страны метеозондов, в результате чего на белорусских КПП застряли 5 тыс. литовских фур.

4 ноября кабмин Белоруссии заявил, что движение зарегистрированных в Европе грузовиков по белорусской территории будет ограничено до конца 2027 года.

Ранее Лукашенко рассказал о переправке литовцами сигарет на метеозондах из Белоруссии.

