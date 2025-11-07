Россиянам дали советы, которые помогут решить финансовые проблемы

Для решения финансовых проблем важно прежде всего постараться отказаться от кредитных карт. Об этом «Пятому каналу» рассказала психолог, бизнес-психолог, коуч по адаптивному интеллекту Юлия Ковалевская.

«Вносите ежемесячный платеж по кредитке и тут же пишите в банк, чтобы он уменьшил вам лимит на одну тысячу, на три тысячи, на сколько у вас есть зазор уменьшить кредитный лимит. И, уменьшая кредитный лимит, вы, соответственно, снимаете с себя эту нагрузку и выходите в принципе с кредитки», — посоветовала психолог.

По ее словам, стоит также составить список всех долгов и разработать план их погашения. Можно также постараться договориться с банком о кредитных каникулах, перерасчетах или увеличении сроков.

Ковалевская также призвала найти навыки, которые позволили бы получить дополнительный доход. В крайнем случае можно объявить себя банкротом, заключила она.

