Россиянам дали советы, которые помогут решить финансовые проблемы

Психолог Ковалевская: отказ от кредиток поможет решить финансовые проблемы
true
true
true
close
Shutterstock/KieferPix

Для решения финансовых проблем важно прежде всего постараться отказаться от кредитных карт. Об этом «Пятому каналу» рассказала психолог, бизнес-психолог, коуч по адаптивному интеллекту Юлия Ковалевская.

«Вносите ежемесячный платеж по кредитке и тут же пишите в банк, чтобы он уменьшил вам лимит на одну тысячу, на три тысячи, на сколько у вас есть зазор уменьшить кредитный лимит. И, уменьшая кредитный лимит, вы, соответственно, снимаете с себя эту нагрузку и выходите в принципе с кредитки», — посоветовала психолог.

По ее словам, стоит также составить список всех долгов и разработать план их погашения. Можно также постараться договориться с банком о кредитных каникулах, перерасчетах или увеличении сроков.

Ковалевская также призвала найти навыки, которые позволили бы получить дополнительный доход. В крайнем случае можно объявить себя банкротом, заключила она.

Доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Виктория Заболоцкая до этого говорила, что банки могут в одностороннем порядке менять условия кредита. Она пояснила, что для одностороннего изменения условий кредита имеются несколько распространенных оснований.

Ранее россиянам рассказали, когда кредиты станут выгодными.

