«Уралвагонзавод» подтвердил сокращения

Корпорация «Уралвагонзавод», которая является крупнейшим в России производителем вагонов и основным поставщиком танков для армии, проводит «оптимизацию административно-управленческих расходов». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

6 ноября издание E1.ru со ссылкой на приказ исполнительного директора «Уралвагонзавода» сообщило, что один из крупнейших заводов Свердловской области решил сократить штат. Приказ должен быть исполнен до февраля 2026 года. По его данным, предприятие также откажется от приема новых сотрудников.

«В современных условиях, как любое другое предприятие, УВЗ проводит реструктуризацию, которая затрагивает в первую очередь оптимизацию административно-управленческих расходов», — заявили в пресс-службе компании.

Там добавили, что «Уралвагонзавод» продолжает поиск и набор новых сотрудников.

В октябре предприятие перевело своих сотрудников на четырехдневку.

Ранее сообщалось, что в России более половины уволенных IT-специалистов попали под сокращение.