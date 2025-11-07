На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы последствия поштучной продажи лекарств в России

Финансист Селезнев: россияне будут выбрасывать меньше лекарств при поштучной продаже
true
true
true
close
Fahroni/Shutterstock/FOTODOM

⁠Россияне будут выбрасывать меньше лекарств, если их начнут продавать поштучно. По сути, это будет возвращение к практике продажи препаратов по запросу клиента, сказал «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

«Традиционно аптеки изготавливали часть препаратов, например, порошки и мази, сами продавали их в нужном для пациента количестве. Во многих странах эта практика сохраняется и поныне, даже в Европе. В данном случае Минздрав предлагает продавать поштучно таблетки из мелкооптовых партий. Возможно, это не очень удобно для самих аптек (и это снижает их маржу), но закон вполне может быть принят. Плюс в том, что это экономно для покупателей, плюс меньше лекарств будет выбрасываться (если внедрить повсеместно)», — отметил Селезнев.

Селезнев уточнил, что так делают в Швейцарии, но лишь с рецептурными препаратами вроде антибиотиков, и есть статистика, что это уменьшило объем отходов в виде лекарств.

В октябре 2025 года в Госдуме предложили продавать лекарства россиянам поштучно, чтобы снизить расходы граждан. По словам члена комитета по бюджету и налогам Айрата Фаррахова, такая схема сделает препараты доступнее и сократит запасы просроченных медикаментов дома у людей. Депутат выступал с аналогичной инициативой еще в 2021 году.

Ранее россияне рассказали, что едят во время простуды.

