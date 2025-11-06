На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: «Лукойл» перенаправит каспийскую нефть из Баку в Махачкалу

Евгений Одиноков/РИА Новости

Компания «Лукойл» отказалась от поставок нефти с каспийских месторождений через порт Баку и перенаправила экспортные потоки в порт Махачкалы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

«6 ноября в Махачкалу прибудет танкер Lady Leila с грузом в 5 тыс. тонн нефти с месторождения имени Корчагина», — отмечают источники агентства.

По данным собеседников Reuters, в ноябре через Махачкалу будет отгружено около 30 тыс. тонн нефти, а с декабря объем поставок достигнет 130 тыс. тонн в месяц. Ранее сырье с месторождений имени Филановского и Корчагина экспортировалось по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.

Из порта Махачкалы нефть поступает в нефтепровод Махачкала-Новороссийск для дальнейшего экспорта. Пропускная способность терминала позволяет обрабатывать до 400 тыс. тонн в месяц. Решение о перенаправлении потоков принято на фоне блокирующих санкций США против «Лукойла», введенных 22 октября.

В конце октября член комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Чижов заявил, что первая реакция мировых рынков на санкции, введенные США против российских нефтяных компаний, оказалась благоприятной для нашей страны. Тогда он отметил, что решение Вашингтона вызвало рост нефтяных котировок, а, значит, доходы российского государства могут увеличиться, и санкции в итоге окажутся даже выгодны Москве. С того момента, как 22 октября Минфин США запретил любое сотрудничество с компаниями «Роснефть» и Лукойл, марка Brent стала дороже на 5%, подчеркивал Чижов.

Ранее глава «Казмунайгаза» рассказал о планах выкупить долю в его проектах с «Лукойлом».

