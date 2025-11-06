Силуанов пообещал выделить дополнительные средства на дорожную инфраструктуру в России

На дорожную инфраструктуру в России дополнительно выделят 75,5 млрд рублей. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов, передает ТАСС.

По его словам, в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» будут приведены в нормативное состояние региональные автомобильные дороги.

«Это позволит привести в нормативное состояние 700 км таких дорог, а также обеспечить финансирование мероприятия по строительству 22 дорожных объектов», — сказал министр финансов.

1 ноября пресс-служба губернатора и правительства Московской области сообщила, что до конца 2025 года в Подмосковье завершат расширение участка федеральной трассы М-9 «Балтия» от Волоколамска до границы с Тверской областью и запустят рабочее четырехполосное движение на 40-километровом отрезке. Отмечается, что все работы ведутся в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее Путин принял участие в церемонии открытия новых участков дорог в трех регионах РФ.