Центробанк спрогнозировал уровень инфляции в 2026 году

Во второй половине следующего года устойчивая инфляция в России достигнет уровня 4%. Это следует из резюме обсуждения ключевой ставки Центробанка.

«Устойчивая инфляция с высокой вероятностью будет вблизи 4% в втором полугодии 2026 года даже при плавном снижении ключевой ставки. Годовая инфляция снизится до 4,0 — 5,0% в 2026 году. В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели», — говорится в нем.

Также в нем сказано, что при отсутствии существенных внешних шоков динамика нацвалюты не должна создавать рисков для инфляции в ближайшие месяцы.

По данным Росстата, годовая инфляция в России продолжает замедляться, составив 7,98% в сентябре после 8,14% в августе и 8,79% в июле. По итогам года Минэкономразвития ожидает замедления инфляции до 6,8%, в то время как Банк России прогнозирует показатель в диапазоне 6,5-7%. В 2024 году инфляция в России составила 9,52%.

На этом же заседании в Госдуме 30 октября глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что достижение низкой инфляции в России оказалось долгим и непрямым путем. Однако это необходимое условие для социальной и финансовой стабильности, а также развития экономики, подчеркнула она.

Ранее Набиуллина назвала дорогие кредиты для предприятий временным явлением.