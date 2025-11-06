На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Несколько табачных фабрик обвинили в уклонении от уплаты налогов на 2 млрд рублей

ФСБ: Калужская табачная фабрика задолжала бюджету свыше 1 млрд рублей
true
true
true
close
Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

Федеральная служба безопасности зафиксировала факт уклонения руководством Калужской табачной фабрики от уплаты налогов на сумму свыше 1 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В спецслужбе отметили, что табачный рынок является значительным источником пополнения бюджета, однако некоторые компании систематически используют противоправные схемы, скрывая реальные объемы выпускаемой продукции. В числе таких предприятий в ЦОС назвали Калужскую табачную фабрику, владельцы которой, как утверждается, стремясь получить сверхприбыль, уклонялись от уплаты акциза и выпускали контрафактные изделия. В ходе проверки силовики изъяли крупные партии нелегальных сигарет, а налоговая проверка подтвердила задолженность в размере более 1 млрд рублей.

ФСБ также сообщила о нарушениях на воронежском предприятии «Усмань Табак», где руководство, по версии следствия, занималось незаконным производством табачных изделий и не уплатило налоги на сумму свыше 1 млрд рублей.

По данным ЦОС, за 2025 год силовики изъяли более 10 млн пачек табачной продукции на общую сумму около 3 млрд рублей, а также шесть единиц производственного оборудования.

Ранее в России пресекли незаконный оборот табачных изделий на 560 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами