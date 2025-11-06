Несколько табачных фабрик обвинили в уклонении от уплаты налогов на 2 млрд рублей

Федеральная служба безопасности зафиксировала факт уклонения руководством Калужской табачной фабрики от уплаты налогов на сумму свыше 1 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В спецслужбе отметили, что табачный рынок является значительным источником пополнения бюджета, однако некоторые компании систематически используют противоправные схемы, скрывая реальные объемы выпускаемой продукции. В числе таких предприятий в ЦОС назвали Калужскую табачную фабрику, владельцы которой, как утверждается, стремясь получить сверхприбыль, уклонялись от уплаты акциза и выпускали контрафактные изделия. В ходе проверки силовики изъяли крупные партии нелегальных сигарет, а налоговая проверка подтвердила задолженность в размере более 1 млрд рублей.

ФСБ также сообщила о нарушениях на воронежском предприятии «Усмань Табак», где руководство, по версии следствия, занималось незаконным производством табачных изделий и не уплатило налоги на сумму свыше 1 млрд рублей.

По данным ЦОС, за 2025 год силовики изъяли более 10 млн пачек табачной продукции на общую сумму около 3 млрд рублей, а также шесть единиц производственного оборудования.

Ранее в России пресекли незаконный оборот табачных изделий на 560 млн рублей.