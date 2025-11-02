Christian Dior подал заявку на товарный знак в России

Ушедшая из России французская компания Christian Dior смогла зарегистрировать товарный знак до 2034 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу Роспатента.

В документе говорится, что заявку на новый товарный знак компания подала 1 августа 2024 года. Роспатент принял решение продлить срок действия товарного знака до 2034 года. Официально на территории страны бренд именуется »Кристиан Диор Кутюр».

Таким образом, представители компании могут осуществлять на территории России продажу одежды, обуви, украшений, мебели и аксессуаров.

Магазины бренда Dior закрылись в России в 2022 году.

До этого бренд Rolex зарегистрировал товарный знак на «дочку» в России. 29 октября Роспатент выдал компании свидетельство на бренд Everose. Права будут действовать до декабря 2034 года.

26 апреля «Известия» сообщили, что компании Chanel и Rolex зарегистрировали в Роспатенте товарные знаки со сроком действия до 2034 года.

Французский бренд зарегистрировал три наименования: Chanel № 5, Chance de Chanel и Eclat Premier Chanel, под которыми планирует продавать в одеколон, духи, парфюмерную воду, дезодоранты, мыло, масла, гели для ванны и душа, лосьоны, средства для снятия макияжа, ароматизаторы воздуха, туалетные принадлежности.

Ранее сообщалось, что WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией) рискует лишиться товарных знаков в России.