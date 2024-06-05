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Стало известно, насколько сократились скрытые доходы россиян

«Известия»: скрытые доходы россиян сократились до 10% против 37% в 2015-м

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Мария Девахина/РИА Новости

Доля скрытых или неучтенных официально доходов российских семей снизилась до 10%. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на статью главного экономиста Южного главного управления Центробанка по Ростовской области Сергея Арженовского.

Эксперты связывают сокращение доли теневых зарплат и иных скрытых доходов с развитием финансовых технологий и цифрового налогового администрирования, а также ростом финансовой грамотности населения. Как отметила руководитель Центра Россия-ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко, платить сотрудникам зарплаты «в конвертах» стало значительно сложнее.

«Сокрытие заработков — это возможность для людей устроиться без оформления официальных трудовых отношений, если они не хотят или не могут трудиться легально. Однако эта доля будет снижаться дальше, в том числе благодаря развитию налогового режима для самозанятых, к которому присоединилось уже около 10 млн человек», — пояснила Левашенко.

По словам завкафедрой госуправления Финуниверситета Ольги Паниной, рост финансовой грамотности также является важным фактором снижения скрытых доходов. В то же время, как отмечает Арженовский, в периоды экономических спадов теневые зарплаты играют роль «подушки безопасности», помогая семьям сгладить падение доходов.

До этого стало известно, в каком возрасте россияне начали зарабатывать.

Ранее в Минфине назвали налоговые изменения ответом на многолетний запрос россиян.

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