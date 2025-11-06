В России предложили запретить наценку в магазинах выше 15%

Группа депутатов Госдумы предложила ввести для российских торговых сетей предельную наценку на товары в размере 15%. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на законопроект, который планируют сегодня внести на рассмотрение нижней палаты парламента.

Авторы инициативы отмечают, что сейчас наценка на товары может составлять от 10% до 300% в зависимости от их категории. По мнению депутатов, такой разброс является необоснованным, а введение ограничений позволит снизить продуктовую инфляцию.

В беседе с изданием научный руководитель Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович рассказал, что применение подобных мер вполне допустимо, но на срок до двух-трех месяцев.

«Если сделать это на постоянной основе, то некоторое время цены расти не будут, но потом может начаться дефицит, так как торговле будет невыгодно работать в убыток. Ведь объективно у бизнеса есть издержки, которые необходимо покрывать», — объяснил эксперт.

Как стало известно «Газете.Ru» из исследования Союза бухгалтеров и налоговых консультантов, большинство предпринимателей (64%) рассматривают повышение цен как основной способ компенсации будущей налоговой нагрузки.

По мнению участников опроса, сильнее всего налоговые изменения, которые вступят в силу с января, скажутся на розничной торговле (75%), где высокая конкуренция и низкие наценки делают любое повышение налогов критическим. В зоне высокого риска, по оценкам специалистов, также находятся грузоперевозки (43%) и сфера услуг для населения (20%).

Ранее россиянам объяснили причины роста шринкфляции в 2025 году.