Россиянам объяснили, какие операции могут привести к блокировке счета

При переводах средств можно вызвать подозрение со стороны банка, что приведет к блокировке счетов. Любое нетипичное поведение клиента могут счесть признаком причастности к нелегальной схеме. Но даже если банк принял решение заблокировать счета, нужно сохранять спокойствие, рассказал RT кандидат экономических наук Михаил Беляев.

«Все ваши операции известны… Понятно, сколько денег у вас переводится в одну сторону, сколько у вас поступлений, какие суммы расходов ежедневные, какие источники и прочее», — объяснил специалист.

При этом многие операции могут резко выбиваться из обычной картины и выглядеть подозрительно – например, если человек получил внезапно очень крупную сумму денег из неизвестного источника, либо на его счет поступило сразу несколько небольших платежей. Это все относится к разряду нетипичного поведения, которое может говорить о причастности клиента к нелегальным операциям – в таком случае банк может заблокировать счета.

В пример экономист привел ситуацию, когда человек получает деньги из неопределенного источника, а затем перекидывает их на другой счет, либо сразу после зачисления средств начинает их оперативно обналичивать. Если после этого клиент столкнулся с временной блокировкой, то реагировать на это нужно спокойно – нужно просто обратиться в банк и решить эту проблему, доказав легальность операции. После этого счета быстро разблокируют, пообещал Беляев.

«Для того, чтобы не попасть под эти санкции, оставайтесь в легальной зоне, и никаких претензий не будет», — заключил эксперт.

Напомним, главный экономист «Инвойс Медиа» Александр Разуваев отмечал, что россияне начали сталкиваться с блокировками со стороны банков за перевод средств между своими счетами – это связано с ужесточением требований по борьбе с отмыванием денег. Он посоветовал каждый перевод денег подписывать сообщением, а также предупреждать банк в случае планирующихся крупных операций – для этого лучше всего лично прийти в отделение.

Ранее аналитик рассказала, как не получить блокировку счета за перевод между своими счетами.