На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам объяснили, какие операции могут привести к блокировке счета

Экономист Беляев: некоторые операции с деньгами грозят блокировкой счетов
true
true
true
close
Paul Biryukov/Shutterstock/FOTODOM

При переводах средств можно вызвать подозрение со стороны банка, что приведет к блокировке счетов. Любое нетипичное поведение клиента могут счесть признаком причастности к нелегальной схеме. Но даже если банк принял решение заблокировать счета, нужно сохранять спокойствие, рассказал RT кандидат экономических наук Михаил Беляев.

«Все ваши операции известны… Понятно, сколько денег у вас переводится в одну сторону, сколько у вас поступлений, какие суммы расходов ежедневные, какие источники и прочее», — объяснил специалист.

При этом многие операции могут резко выбиваться из обычной картины и выглядеть подозрительно – например, если человек получил внезапно очень крупную сумму денег из неизвестного источника, либо на его счет поступило сразу несколько небольших платежей. Это все относится к разряду нетипичного поведения, которое может говорить о причастности клиента к нелегальным операциям – в таком случае банк может заблокировать счета.

В пример экономист привел ситуацию, когда человек получает деньги из неопределенного источника, а затем перекидывает их на другой счет, либо сразу после зачисления средств начинает их оперативно обналичивать. Если после этого клиент столкнулся с временной блокировкой, то реагировать на это нужно спокойно – нужно просто обратиться в банк и решить эту проблему, доказав легальность операции. После этого счета быстро разблокируют, пообещал Беляев.

«Для того, чтобы не попасть под эти санкции, оставайтесь в легальной зоне, и никаких претензий не будет», — заключил эксперт.

Напомним, главный экономист «Инвойс Медиа» Александр Разуваев отмечал, что россияне начали сталкиваться с блокировками со стороны банков за перевод средств между своими счетами – это связано с ужесточением требований по борьбе с отмыванием денег. Он посоветовал каждый перевод денег подписывать сообщением, а также предупреждать банк в случае планирующихся крупных операций – для этого лучше всего лично прийти в отделение.

Ранее аналитик рассказала, как не получить блокировку счета за перевод между своими счетами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами