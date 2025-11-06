Россиянам рассказали, какие товары можно купить со скидкой в осеннюю распродажу

В период осенних распродаж россияне смогут приобрести демисезонную одежду и обувь со скидкой 50–60%. Об этом «Москве 24» рассказала финансовый консультант Наталья Колбасина.

«Финансовая логика здесь проста: стоимость хранения коллекции на складе превышает потенциальную выручку от ее продажи в низкий сезон. Так что ретейлеры проводят точечную «зачистку» складов перед зимним ассортиментом», — пояснила эксперт.

По ее словам, в ноябре могут подешеветь сезонные овощи и фрукты на фоне высокой конкуренции на рынке. Помимо этого, выгодно приобрести в связи с падением спроса можно товары для дачи и отдыха, включая мангалы, палатки, садовую мебель и велосипеды. Колбасина добавила, что выгода до 30% появится среди устаревших моделей бытовой электроники.

Доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов до этого говорил, что россиянам не стоит рассчитывать на существенные скидки в предновогодние дни. По его словам, вместо этого лучше взять на вооружение принцип разумной экономии и купить заранее продукты с длительным сроком хранения, например, консервированный зеленый горошек для оливье, крупы и другие базовые товары.

