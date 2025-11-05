Экономист призвал не рассчитывать на скидки в предновогодние дни

Россиянам не стоит рассчитывать на существенные скидки в предновогодние дни. Об этом «Москве 24» заявил доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

По его словам, вместо этого лучше взять на вооружение принцип разумной экономии и купить заранее продукты с длительным сроком хранения, например, консервированный зеленый горошек для оливье, крупы и другие базовые товары. Помимо этого, эксперт призвал уже сейчас задумываться о новогодних подарках.

«Уже сейчас целесообразно подбирать практичные подарки, которые будут полезны в следующем году — например, летние товары из нераспроданной коллекции, которые сейчас предлагаются с хорошими скидками», — сказал Сафонов.

Практикующий психолог, кандидат психологических наук, консультант по стратегическому и антикризисному управлению, генеральный директор ООО «Вместе.ПРО» Олеся Бережная до этого рассказала «Газете.Ru», что перед предновогодним шопингом необходимо составить финансовый план. Если человек не определил заранее список подарков, не распределил бюджет и не обозначил приоритеты, его желание порадовать близких может обернуться перерасходом, отметила она.

Ранее сообщалось, что предновогодние продажи майонеза на Wildberries выросли в 2,3 раза.