На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экономист призвал не рассчитывать на скидки в предновогодние дни

Экономист Сафонов: россиянам не стоит ждать скидок в предновогодние дни
true
true
true
close
KOTOIMAGES/Shuttestock/FOTODOM

Россиянам не стоит рассчитывать на существенные скидки в предновогодние дни. Об этом «Москве 24» заявил доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

По его словам, вместо этого лучше взять на вооружение принцип разумной экономии и купить заранее продукты с длительным сроком хранения, например, консервированный зеленый горошек для оливье, крупы и другие базовые товары. Помимо этого, эксперт призвал уже сейчас задумываться о новогодних подарках.

«Уже сейчас целесообразно подбирать практичные подарки, которые будут полезны в следующем году — например, летние товары из нераспроданной коллекции, которые сейчас предлагаются с хорошими скидками», — сказал Сафонов.

Практикующий психолог, кандидат психологических наук, консультант по стратегическому и антикризисному управлению, генеральный директор ООО «Вместе.ПРО» Олеся Бережная до этого рассказала «Газете.Ru», что перед предновогодним шопингом необходимо составить финансовый план. Если человек не определил заранее список подарков, не распределил бюджет и не обозначил приоритеты, его желание порадовать близких может обернуться перерасходом, отметила она.

Ранее сообщалось, что предновогодние продажи майонеза на Wildberries выросли в 2,3 раза.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами