Названы самые высокооплачиваемые профессии в Москве

Руководители и IT-специалисты возглавили рейтинг самых высоких зарплат Москвы
Motortion Films/Shutterstock/FOTODOM

Больше всех в Москве зарабатывают руководители крупных компаний, банков, IT-специалисты, архитекторы, стоматологи и хирурги, адвокаты, главные инженеры, некоторые менеджеры в b2b-продажах. Об этом сообщает Life со ссылкой на данные Росстата.

В публикации отмечается, что зарплата всех этих специалистов превышает 300 тысяч рублей.

Руководители крупных компаний и банков получают от 600 тыс. до 1,2 млн рублей, ведущие архитекторы — до 900 тыс. рублей, разработчики искусственного интеллекта или DevOps-инженеры — от 400 до 700 тысяч рублей, адвокаты — около 350 тыс. рублей, а стоматологи и хирурги в частных клиниках — около 300 тыс. рублей в месяц.

Издание подчеркивает, что средняя зарплата в Москве сегодня составляет около 145 тысяч рублей. Приблизительно столько зарабатывают инженеры, бухгалтеры, финансисты, юристы и курьеры.

До этого сообщалось, что большинство опрошенных россиян (70%) уверены, что распределение доходов в стране несправедливо.

37,3% отметили, что реальные зарплаты давно не поспевают за ростом цен, а 32,2% заявили, что вся система оплаты труда нуждается в пересмотре.

Ранее сообщалось, что в теневой экономике занято примерно 5 млн россиян.

