В России резко подешевел один вид сыра

Экономист Абрамов: «Фетакса» в России подешевела более чем на 15% за неделю
Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

Плавленый сырный продукт «Фетакса» в России подешевел на 15,3% за неделю с 18 по 25 октября. Также снизились цены на морковь (-7,7%), рассказал «Газете.Ru» создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«За неделю значение Индекса Мишек упало на 1,0% по сравнению с его ростом на 0,6% неделю назад. Выросли цены лишь на сельдь «Матиас» (+9,5%). Цены остальных товаров не изменились. В годовом выражении значение Индекса Мишек к 25 октября увеличилось на 9,4% по сравнению с его повышением на 10,8% по состоянию на 18 октября», — отметил Абрамов.

За год подорожали конфеты «Мишка косолапый» (+57,1%), апельсиновый сок J7 (+33,4%), куриные тушки (+18,8%), «Фетакса» (+17,4%), сельдь «Матиас» (+15,6%), молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности (+13,0%), яйца «Окские» категории С1 (+10,6%), белый хлеб (+10,0%), морковь (+8,3%) и подсолнечное масло «Олейна» (+7,8%).

За год подешевели детский мармелад Fruit-Tella (-23,7%), бананы (-18,8%), масло сливочное «Домик в деревне» 72,5% жирности (-5,0%) и чай черный «Акбар» (-4,9%). Цены на морковь за год не изменились.

По данным ЦБ, годовая инфляция в России на 20 октября достигла 8,2%.

Ранее россиянам пообещали, что апельсины и мандарины резко подешевеют.

