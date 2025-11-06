Названы риски лимитов на число банковских карт

Ограничение 20 банковских карт на одного россиянина (не более пяти карт в одном банке) снизит финансовую гибкость граждан и увеличит бытовую бюрократию, заявила «Газете.Ru» кандидат экономических наук, преподаватель колледжа мировой экономики и передовых технологий Лилия Буркина.

«Многие россияне разделяют финансы по «ролевым» картам: одна — для повседневных трат, другая — для накоплений, третья — для онлайн-покупок с кешбэком, отдельные карты — для поездок с выгодной конвертацией и для получения зарплаты или пенсии. В семьях нередки схемы доверительного управления, когда один человек ведет общий бюджет и держит несколько карт на свое имя, а родители оформляют отдельную карту студенту-ребенку. При лимите «пять на банк» таким пользователям придется закрывать часть удобных продуктов, перенастраивать автоплатежи и бонусные программы», — отметила эксперт.

По ее словам, отдельной проблемой является рост бюрократической нагрузки. Буркина пояснила, что владельцам шести и более карт придется выбирать, какие закрывать, и чаще обращаться в поддержку или офис банка. Сохраняется и бытовой риск случайно превысить лимит: человек может не помнить точное количество действующих карт и получить отказ при выпуске новой либо вынужденное закрытие старой, добавила экономист.

По данным ЦБ, на 1 января 2023 года в обращении было свыше 330 млн карт при населении около 146 млн человек.

С декабря в России может заработать лимит на число банковских карт у одного клиента и сервис для проверки их выпуска, сообщил в октябре глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По инициативе ЦБ один человек сможет иметь не более 20 карт, при этом в одной кредитной организации — максимум пять. Мера нацелена на борьбу с дропперами — держателями карт, которые помогают обналичивать украденные средства.

Ранее в Госдуме объясняли, как мошенники перехватывают данные банковских карт.