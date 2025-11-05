На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Reuters сообщил о прекращении экспорта нефти из порта Туапсе после налета беспилотников

Reuters: Туапсинский порт после атаки дронов приостановил экспорт нефти
Виталий Тимкив/РИА Новости

Российский порт на Черном море Туапсе после атаки украинских дронов прекратил экспорт нефти. Об этом, ссылаясь на два отраслевых источника и данные отслеживания судов LSEG, сообщает Reuters.

По словам собеседников агентства, на следующий день после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины, подконтрольный «Роснефти» Туапсинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), большая часть продукции которого идет экспорт, остановил работу из-за повреждения портовой инфраструктуры. Также прекращен вывоз нефти из порта.

По информации LSEG, во время атаки в порту находились три танкера для загрузки нафты, дизельного топлива и мазута. Сейчас все суда были отодвинуты от причалов и поставлены на якорь вблизи порта.

В материале говорится, что ориентированный на экспорт Туапсинский НПЗ с мощностью переработки 240 тыс. баррелей нефти в сутки производит нафту, мазут, вакуумный газойль и высокосернистое дизельное топливо. Продукция завода экспортируется, в основном, в Китай, Малайзию, Сингапур и Турцию.

2 ноября в результата удара украинских беспилотных летательных аппаратов в порту Туапсе были повреждены инфраструктура и два иностранных судна. Фрагменты дронов упали на нефтеналивной танкер, пострадала палубная надстройка. Экипаж судна эвакуировали. В терминале повреждения получили строения и инфраструктура, а в здании железнодорожного вокзала — остекление.

Ранее в Туапсе из-за падения беспилотника загорелась инфраструктура порта.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
