Минфин Бельгии не стал говорить об упрощении правил размораживания активов РФ

Минфину Бельгии нельзя говорить об изменении правил размораживания активов РФ
Depositphotos

Пресс-служба министерства финансов Бельгии отказалась комментировать упрощение правил размораживания активов российских инвесторов. Об этом пишет РИА Новости.

«Действующее законодательство не позволяет нам ответить на эти вопросы», — сказали в пресс-службе после того, как журналисты агентства попросили прокомментировать ситуацию.

4 ноября финансовый источник в Брюсселе подтвердил журналистам РИА Новости, что разморозка активов инвесторов из РФ в депозитариях Европейского союза (ЕС) теперь возможна без разрешения Управления США по контролю за иностранными активами.

За три дня до этого появилась информация, что бельгийский депозитарий Euroclear, где заблокирована большая часть активов российских инвесторов, начал их размораживать без необходимости получения соответствующей лицензии от США. Такие переводы были проведены вскоре после того, как премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил о готовности заблокировать конфискацию активов РФ, если ЕС не разделит риски от ответных действий Москвы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Бельгии назвали три условия, при соблюдении которых страна согласится с планом ЕС по изъятию российских активов.

