Разморозка активов россиян в ЕС стала возможной без согласия США

РИА: в ЕС могут разморозить активы российских инвесторов без разрешения США
Freepik.com

Финансовый источник в Брюсселе подтвердил РИА Новости, что разморозка активов инвесторов из России в депозитариях Евросоюза (ЕС) теперь возможна без разрешения Управления США по контролю за иностранными активами (OFAC).

«Эта информация верна», — сообщил он.

Накануне швейцарский президент и министр финансов Карин Келлер-Зуттер сообщила, что Швейцария не принимает участия в дискуссиях Европейского союза (ЕС) по теме возможной конфискации замороженных активов России для поддержки Украины.

1 ноября стало известно, что бельгийский депозитарий Euroclear, где заблокирована большая часть активов российских инвесторов, начал их размораживать без необходимости получения лицензии от США. Переводы без разрешения Вашингтона были проведены вскоре после того, как премьер Бельгии Барт де Вевер пообещал блокировать конфискацию активов России, если Евросоюз не разделит риски от ответных действий Москвы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Россия приняла ответные меры на 19-й пакет санкций.

