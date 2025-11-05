На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Легендарный финансист поставил на обвал технологического рынка США

Bloomberg: предсказавший кризис 2008 года финансист поставил на обвал рынка США
true
true
true
close
Astrid Stawiarz/Getty Images

Компания Scion Asset Management американского финансиста Майкла Бьюрри раскрыла информацию о своих активах по состоянию за третий квартал, после чего стало понятно, что она сделала ставку на обвал технологических компаний США. Об этом сообщает Bloomberg.

Журналисты напоминают, что инвестор Бьюрри стал широко известен после того, как предсказал ипотечный кризис в Соединенных Штатах, который впоследствии развился в мировой экономический кризис 2008 года. Его история легла в основу фильма Адама Маккея «Игра на понижение».

Еще до публикации отчета Scion Asset Management Бьюрри опубликовал в соцсети X загадочный пост, прикрепив к нему кадры из этой киноленты с изображением актера Кристиана Бэйла, который играл его самого.

«Иногда мы видим пузыри. Иногда единственный выигрышный путь — не играть», — написал инвестор в публикации.

На этот раз финансист прогнозирует падение акций технологической компании Nvidia, которая недавно стала первой в истории, чья рыночная капитализация превысила $5 трлн, а также компании Palantir Technologies. В совокупности позиции по ним в прошлом месяце занимали около 80% портфеля Scion, что напоминает стратегию почти 20-летней давности, отмечает агентство.

Ранее Бьюрри сделал ставку на Китай.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами