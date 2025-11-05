Легендарный финансист поставил на обвал технологического рынка США

Компания Scion Asset Management американского финансиста Майкла Бьюрри раскрыла информацию о своих активах по состоянию за третий квартал, после чего стало понятно, что она сделала ставку на обвал технологических компаний США. Об этом сообщает Bloomberg.

Журналисты напоминают, что инвестор Бьюрри стал широко известен после того, как предсказал ипотечный кризис в Соединенных Штатах, который впоследствии развился в мировой экономический кризис 2008 года. Его история легла в основу фильма Адама Маккея «Игра на понижение».

Еще до публикации отчета Scion Asset Management Бьюрри опубликовал в соцсети X загадочный пост, прикрепив к нему кадры из этой киноленты с изображением актера Кристиана Бэйла, который играл его самого.

«Иногда мы видим пузыри. Иногда единственный выигрышный путь — не играть», — написал инвестор в публикации.

На этот раз финансист прогнозирует падение акций технологической компании Nvidia, которая недавно стала первой в истории, чья рыночная капитализация превысила $5 трлн, а также компании Palantir Technologies. В совокупности позиции по ним в прошлом месяце занимали около 80% портфеля Scion, что напоминает стратегию почти 20-летней давности, отмечает агентство.

Ранее Бьюрри сделал ставку на Китай.