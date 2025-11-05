Некоторые страны перестали покупать российское зерно

Россия в июле-октябре текущего года отгрузила на экспорт 20,6 млн тонн зерна. Этот показатель на 20% ниже, чем был в аналогичном периоде 2024 года (27,3 млн тонн), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Российский зерновой союз.

Как заявила в беседе с агентством директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, в октябре этого года отгрузки основных видов зерновых снизились на 20%, до 6 млн 454 тыс. тонн с 8 млн тонн в октябре предыдущего года. В том числе экспорт пшеницы упал на 14,2%, до 6 млн 024 тыс. тонн с 7,02 млн тонн годом ранее. Отгрузки ячменя сократились более чем в два раза, до 310 тыс. тонн с 695 тысяч тонн, кукурузы — практически в три раза, до 120 тыс. тонн с 354 тысяч тонн, гороха — в 2,4 раза, до 111 тыс. тонн.

Кроме того, продолжается снижение ассортимента зерновых, зернобобовых и масличных культур. Так, в октябре их было девять против 26 годом ранее, отметила эксперт.

Также она рассказала, что число стран, куда шли поставки российской пшеницы, в октябре сократилось до 30 с 50 в том же месяце прошлого года. Египет традиционно стал крупнейшим покупателем, но отгрузки упали на 16,3%, до 1 млн 307 тыс. тонн с 1 млн 562 тыс. тонн годом ранее. Второе место заняла Турция, нарастившая импорт в 1,9 раза, до 883 тыс. тонн с 470 тыс. тонн в октябре предыдущего года. Экспорт в Иран увеличился в 4,8 раза, до 545 тыс. тонн со 114 тыс. тонн.

До этого сообщалось, что Китай в сентябре импортировал российскую пшеницу на максимальную с ноября 2024 года сумму — $1,293 млн. По сравнению с предыдущим месяцем импорт увеличился в 73 раза.

Ранее в Минсельхозе РФ заявили, что в России собрали «достойный» урожай.