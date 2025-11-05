На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Срыв сделки с «Лукойлом» грозит Европе потерей рабочих мест

Глава Gunvor Торнквист: ЕС потеряет рабочие места при срыве сделки с «Лукойлом»
true
true
true
close
Sergei Karpukhin/Reuters

Страны Евросоюза столкнутся с потерей рабочих мест и нарушением поставок топлива, если сорвется сделка о приобретении швейцарским сырьевым трейдером Gunvor дочернего общества Lukoil International GmbH, владеющего зарубежными активами «Лукойла». Об этом британской газете Financial Times сообщил глава Gunvor Торбьёрн Торнквист.

«Все международные операции «Лукойла» парализованы. Никто не может проводить транзакции с ними», — заявил Торнквист.

В то же время предприниматель уточнил, что от сделки с российской компанией зависит множество рабочих мест. Также от сделки с Lukoil зависит работа нефтеперерабатывающих производств, подчеркнул Торнквист.

4 ноября Тернквист исключил обратную продажу зарубежных активов «Лукойла» в случае заключения сделки о покупке Lukoil International GmbH. Предполагается, что сделка с «Лукойлом» должна пройти проверку регулирующими органами, поскольку российская компания находится под санкциями Соединенных Штатов.

23 октября Европейский Союз официально одобрил 19-й пакет санкций против России. В рамках этой меры ЕС ввел ограничения против более 100 танкеров под иностранными флагами, осуществляющих перевозку российской нефти. В тот же день США также применили новые санкции в отношении российских нефтяных компаний. В список попали нефтедобывающие предприятия, включая «Лукойл».

Ранее эксперт предрек срыв отопительного сезона в ЕС из-за отказа от российского газа.

