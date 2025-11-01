На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Банки стали чаще интересоваться кредитным рейтингом заемщиков

Центробанк: МФО и банки стали чаще интересоваться рейтингами заемщика
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

В первом полугодии 2025 года количество запросов от банков и микрофинансовых организаций (МФО) в бюро кредитных историй (БКИ) с целью получения информации об индивидуальных рейтингах потенциальных получателей кредита увеличилось на 33% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщил Банк России.

«Банки и МФО направили в бюро кредитных историй (БКИ) на треть больше запросов о получении информации, содержащей индивидуальный рейтинг получателя кредита», — отмечается в материалах ЦБ.

Увеличение спроса на услуги БКИ со стороны МФО обусловлено ростом популярности онлайн-займов, в результате чего рост услуг по предоставлению кредитной оценки (скоринга) за год достиг почти двукратного увеличения.

В то же время, количество кредитных отчетов, полученных гражданами России из БКИ, увеличилось на 9% в первом полугодии 2025 года. Однако общее количество оказанных услуг БКИ осталось практически неизменным, составив 23,5 миллиона. Это соответствует показателям первого полугодия предыдущего года.

В ЦБ отмечают, что информация, содержащаяся в кредитных отчетах, помогает кредиторам снижать риски и оптимизировать кредитный портфель, позволяя выдавать займы клиентам с более устойчивым финансовым положением. Согласно данным Банка России, благодаря использованию кредитных отчетов, потенциальная экономия для кредиторов за год увеличилась почти на 25%: каждый рубль, вложенный в кредитный отчет, позволяет сократить объем просроченной задолженности более чем на 280 рублей.

Ранее ЦБ РФ ужесточил правила выдачи онлайн-займов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами