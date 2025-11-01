Банки стали чаще интересоваться кредитным рейтингом заемщиков

В первом полугодии 2025 года количество запросов от банков и микрофинансовых организаций (МФО) в бюро кредитных историй (БКИ) с целью получения информации об индивидуальных рейтингах потенциальных получателей кредита увеличилось на 33% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщил Банк России.

«Банки и МФО направили в бюро кредитных историй (БКИ) на треть больше запросов о получении информации, содержащей индивидуальный рейтинг получателя кредита», — отмечается в материалах ЦБ.

Увеличение спроса на услуги БКИ со стороны МФО обусловлено ростом популярности онлайн-займов, в результате чего рост услуг по предоставлению кредитной оценки (скоринга) за год достиг почти двукратного увеличения.

В то же время, количество кредитных отчетов, полученных гражданами России из БКИ, увеличилось на 9% в первом полугодии 2025 года. Однако общее количество оказанных услуг БКИ осталось практически неизменным, составив 23,5 миллиона. Это соответствует показателям первого полугодия предыдущего года.

В ЦБ отмечают, что информация, содержащаяся в кредитных отчетах, помогает кредиторам снижать риски и оптимизировать кредитный портфель, позволяя выдавать займы клиентам с более устойчивым финансовым положением. Согласно данным Банка России, благодаря использованию кредитных отчетов, потенциальная экономия для кредиторов за год увеличилась почти на 25%: каждый рубль, вложенный в кредитный отчет, позволяет сократить объем просроченной задолженности более чем на 280 рублей.

Ранее ЦБ РФ ужесточил правила выдачи онлайн-займов.