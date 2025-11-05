Юрист объяснил участившиеся блокировки счетов россиян

Юрист Хаминский: частые переводы самому себе могут привести к блокировке счета

Участились случаи блокировки банковских счетов россиян при переводе средств между собственными счетами в разных финансовых организациях. Об этом «Ленте.ру» сообщил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

По словам эксперта, такая ситуация связана с усилением контроля за финансовыми потоками и внедрением автоматических систем мониторинга. Банковские алгоритмы могут расценивать как подозрительные частые повторяющиеся переводы, особенно на новые реквизиты.

«Система насторожится, если крупная сумма будет искусственно раздроблена на множество мелких платежей или если после длительного накопления последует моментальный вывод всех средств», — пояснил Хаминский.

31 октября эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский сообщил, что около 15–20% российских фрилансеров могут столкнуться с блокировкой банковских счетов, запросом документов и дополнительными проверками кредитных организаций во втором полугодии 2025-го — первом полугодии 2026 года.

Ранее банк Revolut начал блокировать счета россиян без ВНЖ в Европе.