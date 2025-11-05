На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Афганистан поставил России крупную партию яблок

В Россию отправлены 50 тонн афганских яблок из Кандагара
Афганистан поставил в Россию 50 тонн яблок. Об этом сообщает афганский новостной портал Alemarah.

50 тонн яблок из Кандагара, упакованных в соответствии с международными стандартами, были при содействии частной компании Kanda Fruit экспортированы в Россию через контрольно-пропускной пункт в западной провинции Герат. По словам официального представителя и пресс-секретаря провинциального управления министерства сельского хозяйства, ирригации и животноводства Мохаммада Ханифа Хакмаля, эта партия является частью программы по расширению поставок свежих фруктов на внешние рынки. Он отметил, что недавно из Кандагара в Россию транзитом через Туркмению были отправлены 25 тонн гранатов. Продолжается работа по увеличению экспорта другой сельскохозяйственной продукции.

В свою очередь, пресс-секретарь верховного лидера Афганистана, резиденция которого находится в Кандагаре, написал в социальной сети Х, что поставка яблок в Россию является «радостной новостью и хорошим, плодотворным шагом, который позволит афганским садоводам найти новый и хороший рынок сбыта для своих фруктов».

27 октября сообщалось, что в Россию отправились тонны афганских гранатов.

Ранее сообщалось, что Афганистан и Россия обсуждают внедрение карт «Мир» для развития сотрудничества.

