На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сийярто рассказал, когда начнутся поставки ядерного топлива из США

Сийярто: поставки топлива из США для АЭС в Пакше начнутся через 3-4 года
true
true
true
close
Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Ожидается, что американская компания Westinghouse начнет поставки ядерного топлива в дополнение к российскому для АЭС в Пакше начиная с 2028-2029 годов. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на Всемирной атомной выставке в Париже, передает ТАСС.

По его словам, сейчас на станции в Пакше используется исключительно российское ядерное топливо, но с 2028 года поставлять тепловыделяющие элементы туда начнет совместное российско-французское предприятие, которое было создано компанией ТВЭЛ из структуры Росатома и корпорацией Framatome.

Он отметил, что сейчас ведутся переговоры с американской компанией Westinghouse о закупках топлива, которые могут начаться с 2028-2029 годов. Сийярто пояснил, что процесс производства и лицензирования подобной продукции занимает два-три года.

При этом министр обратил внимание, что процесс диверсификации не означает отказа от сотрудничества со старыми и проверенными партнерами. По его словам, это добавление новых ресурсов к уже существующим. Тем не менее, Венгрия руководствуется чрезвычайно важным принципом — она самостоятельно принимает все решения в области энергетики, руководствуясь своими интересами.

Ранее Сийярто заявил, что Евросоюз охватила военная лихорадка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами