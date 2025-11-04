Сийярто рассказал, когда начнутся поставки ядерного топлива из США

Сийярто: поставки топлива из США для АЭС в Пакше начнутся через 3-4 года

Ожидается, что американская компания Westinghouse начнет поставки ядерного топлива в дополнение к российскому для АЭС в Пакше начиная с 2028-2029 годов. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на Всемирной атомной выставке в Париже, передает ТАСС.

По его словам, сейчас на станции в Пакше используется исключительно российское ядерное топливо, но с 2028 года поставлять тепловыделяющие элементы туда начнет совместное российско-французское предприятие, которое было создано компанией ТВЭЛ из структуры Росатома и корпорацией Framatome.

Он отметил, что сейчас ведутся переговоры с американской компанией Westinghouse о закупках топлива, которые могут начаться с 2028-2029 годов. Сийярто пояснил, что процесс производства и лицензирования подобной продукции занимает два-три года.

При этом министр обратил внимание, что процесс диверсификации не означает отказа от сотрудничества со старыми и проверенными партнерами. По его словам, это добавление новых ресурсов к уже существующим. Тем не менее, Венгрия руководствуется чрезвычайно важным принципом — она самостоятельно принимает все решения в области энергетики, руководствуясь своими интересами.

