Во Франции могут запретить магазин Shein из-за похожих на детей секс-кукол

AFP: магазин Shein ввел запрет на продажу секс-кукол после скандала во Франции
Китайский интернет-магазин Shein запретил продажу секс-кукол и временно приостановил размещение товаров для взрослых после скандала во Франции из-за кукол «похожих на детей». Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на AFP.

Генеральный директорат Франции по делам потребителей (DGCCRF) объявил, что пожаловался властям о продаже «секс-кукол, похожих на детей» в интернет-магазине. Министр экономики страны Ролан Лескюр сказал, что власти заблокируют Shein, если там будут выставлять товары, «связанные с детской порнографией».

Лескюр добавил, что правоохранители Франции проведут расследование ситуации.

«Shein заявил, что удалил всю рекламу и изображения, связанные с секс-куклами, и временно исключил из своего ассортимента категорию товаров для взрослых», — сказано в материале.

Представитель Shein заявил, что запрет ввели на мировом уровне, а не только во Франции.

В августе этого года антимонопольный регулятор Италии (Autorita Garante della Concorrenza e del Mercato, AGCM) оштрафовал китайскую платформу электронной коммерции Shein на €1 млн, решив, что компания распространяла клиентам недостоверную информацию относительно экологической устойчивости своих операций.

Ранее Shein запретили выводить производство из страны.

