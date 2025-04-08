Популярной китайкой компании запретили выводить производство из страны

Планы популярного во всем мире китайского интернет-магазина Shein перенести часть производства за пределы Китая не одобрило правительство страны,

пишет агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение осведомленного источника.

Как отмечает Bloomberg, с призывом отказаться от перевода производства за рубеж власти обратились к местному бизнесу еще до того, как президент США Дональд Трамп объявил о пошлинах в размере 34% на импортные товары из Китая.

Собеседник агентства отметил, что китайский Минторг распространил запрет и на других крупных национальных производителей. К кому еще, кроме Shein, обращались власти, не уточняется.

На этой неделе «Финансы Mail» представили результаты исследования, согласно которым более трети (36%) россиян отнеслись с опасением к введению США новых пошлин на товары из 185 стран, ожидая роста цен и торговых войн. 38% опрошенных отнеслись к решению Штатов положительно, считая, что каждая страна имеет право защищать свой рынок. А 16% полагают, что это никак не повлияет на ситуацию в мире, и 10% затруднились с ответом.

Ранее были названы последствия импортных пошлин США для рубля.