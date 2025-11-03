Президент Южной Кореи распорядился экстренно прекратить продажу госактивов

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен в понедельник издал указ об экстренном прекращении всех продаж государственных активов и поручил правительственным ведомствам пересмотреть текущие или находящиеся на рассмотрении сделки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление правительства Южной Кореи.

Незадолго до этого президент США Дональд Трамп совершил рабочий визит в Республику для встречи с президентом страны. Как писало издание The Guardian, перспективы прорыва в торговых переговорах по сделке на $350 млрд оцениваются как низкие.

По данным издания, ситуация по соглашению «зашла в тупик» из-за позиции Сеула, который отказывается от прямых денежных вливаний в экономику США, предлагая вместо этого схемы с займами и гарантиями. В результате Южная Корея продолжает сталкиваться с 25%-ной пошлиной на импорт автомобилей, что ставит таких производителей, как Hyundai и Kia, в невыгодное положение по сравнению с японскими и европейскими конкурентами.

Ранее власти Южной Кореи раздали населению по $110.