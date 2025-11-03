На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Президент Южной Кореи распорядился экстренно прекратить продажу госактивов

Глава Южной Кореи Ли Чжэ Мен приказал экстренно прекратить продажу госактивов
true
true
true
close
IMAGO/Matrix Images/Korea Pool/Global Look Press

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен в понедельник издал указ об экстренном прекращении всех продаж государственных активов и поручил правительственным ведомствам пересмотреть текущие или находящиеся на рассмотрении сделки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление правительства Южной Кореи.

Незадолго до этого президент США Дональд Трамп совершил рабочий визит в Республику для встречи с президентом страны. Как писало издание The Guardian, перспективы прорыва в торговых переговорах по сделке на $350 млрд оцениваются как низкие.

По данным издания, ситуация по соглашению «зашла в тупик» из-за позиции Сеула, который отказывается от прямых денежных вливаний в экономику США, предлагая вместо этого схемы с займами и гарантиями. В результате Южная Корея продолжает сталкиваться с 25%-ной пошлиной на импорт автомобилей, что ставит таких производителей, как Hyundai и Kia, в невыгодное положение по сравнению с японскими и европейскими конкурентами.

Ранее власти Южной Кореи раздали населению по $110.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами